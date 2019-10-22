В Рязанской области ВАЗ-2115 перевернул «буханку» и улетел в кювет

СЕГОДНЯ 11:28 2019-10-22T11:33:18+03:00

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В Сараевском районе в ДТП с участием ВАЗ-2115 и УАЗ пострадали два человека. Как сообщили в пресс-службе областного УМВД, 18-летний водитель легкового автомобиля обгонял фургон, прозванный в народе «буханкой», когда тот поворачивал налево.

Авария случилась 21 октября примерно в 13.40 в селе Большие Можары. В результате столкновения УАЗ перевернулся на бок, а «пятнашка» вылетела с дороги и по пути в кювет, по всей видимости, встретилась еще и со столбом. С травмами в больницу доставили 17-летнего пассажира ВАЗ и 57-летнего пассажира УАЗ.

Всего за сутки в 3 ДТП пострадали 4 человека. Автоинспекторы выявили более 8400 нарушений ПДД и остановили 9 пьяных за рулем.

Фото: УМВД по Рязанской области.

ИСТОЧНИК KP.RU