Забыли детей? Эвакуация из кинотеатра в Рязани возмутила родителя

СЕГОДНЯ 10:43 2019-10-22T10:56:14+03:00

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20 октября в ТЦ «Барс на Москвоском» сработала пожарная сигнализация. Сигнал поступил на диспетчерский пульт в 16.53, а уже через 5 минут к зданию прибыли первые пожарные расчеты.

Всего было эвакуировано более 300 человек. Но то, как этот процесс был организован, устроило не всех. Так, мама девочки, на момент тревоги находившейся в кинотеатре, заявила, что в суматохе персонал оставил без внимания целый кинозал, где помимо ее дочери мультфильм продолжало смотреть множество детей. По словам женщины, она пыталась прояснить ситуацию на протяжении «минимум 10 минут», но ее «даже на кассе проигнорировали».

- Когда я была уже в кинозале и объясняла людям, что им надо уходить, работница зала открыла двери и показала «идти направо», - пишет рязанка в Facebook.

В пресс-службе областного ГУ МЧС «Комсомолке» сообщили, что прибывшие на место сотрудники ведомства убедились, что сигнализация работает, людей в помещениях не осталось, а тревога оказалась ложной.

Администрация «Кинолюкса», в свою очередь, заверила, что ни одного человека в кинозалах не было уже менее чем через 10 минут после сигнала о возможном возгорании, и записи с камер видеонаблюдения это подтверждают.

ИСТОЧНИК KP.RU