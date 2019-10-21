Хакера из Касимова осудили после атаки на сайт госучреждения

СЕГОДНЯ 18:02 2019-10-21T18:04:44+03:00

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В Касимове осудили местного жителя, который попытался атаковать сайт одного из госучреждений. Для этого он использовал вредоносную программу, которую сам же и создал, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Постигал хакерское ремесло мужчина самостоятельно, изучая размещенные в интернете материалы. Через некоторое время он смог настроить программное обеспечение для поиска уязвимостей и нейтрализации средств защиты информации, а затем решил опробовать его в деле.

Однако сотрудники регионального управления ФСБ не дремали: они пресекли атаку доморощенного компьютерщика и предотвратили негативные последствия. Сам касимовец вину отрицать не стал, раскаялся в содеянном, активно помогал следствию и в итоге отделался штрафом в 10 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU