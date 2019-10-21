В торговом доме «Барс»в воскресенье сработала пожарная сигнализация

СЕГОДНЯ 07:22 2019-10-21T07:22:37+03:00

Из здания было эвакуировано около 300 человек

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В воскресенье 20 октября около 17 часов в торговом доме «Барс» на Московском шоссе сработала противопожарная сигнализация в подвальном помещении. Сразу же было включено оповещение об этом всех посетителей и сотрудников универмага, началась эвакуация.

По сообщению пресс-службы управления МЧС по Рязанской области, администрация торгового центра эвакуировала приблизительно 300 человек. На момент прибытия восьми пожарных расчетов дыма или огня в подвале так и не было обнаружено. К 19 часам всем разрешили вернуться в здание «Барса».

ИСТОЧНИК KP.RU