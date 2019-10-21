2019-10-21T07:09:29+03:00
Спорт

«Рязань-ВДВ» с разгромным счетом выиграла у «Енисея»

Рязанские футболистки продолжают борьбу за «бронзу»
Александр КАРАВАЕВ
Поделиться:
После победы над «Енисеем» «десантницы» поблагодарили болельщиков за поддержкуПосле победы над «Енисеем» «десантницы» поблагодарили болельщиков за поддержкуФото: Александр КАРАВАЕВ
Изменить размер текста:

Игра, проходившая 20 октября на поле стадиона «Спартак», изначально виделась как заурядная, ибо разница в классе команд была видна еще до матча. В роли фаворитов были хозяйки поля.

Однако начала матча было обескураживающим – уже на 6-й минуте гости забили «десантницам» гол. Это только разозлило хозяек. Уже на 19-й минуте Маня Моллаева сравнивает, а на 27-й – Александра Лазаревич выводит рязанок вперед.

После перерыва десантницы не сбавили темпа и продолжили штурм ворот. Моллаева оформила дубль, другой сербский легионер, Мария Вукович, эффектно перекинув вратаря, отправила мяч в сетку, а точку в разгроме сибирячек уже в компенсированное время поставила Екатерина Завадкина. 5:1!

– Игрой нашей команды, мы остались довольны, - говорит главный тренер «Рязани-ВДВ» Константин Климашин, – но с оговорками. Очень много нереализованных моментов, когда наши игроки не забивали стопроцентные голы, промахиваясь мимо пустых ворот. Особенно этим грешили сербки. Но я думаю, что это поправимо, и с помощью короткой индивидуальной тренировки с ними мы этот недочет исправим.

Основной конкурент в борьбе за «бронзу» - краснодарская «Кубаночка», в этот же день проиграла у себя дома пермской «Звезде-2005», тем самым пропустив на заветную 3-ю строчку турнирной таблицы «Рязань-ВДВ»

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Рязанцам, убившим соседа и выбросившим тело в реку, присяжные сказали «виновны»
Дизайнер Ольга Султанова дала рязанцам мастер-класс по созданию бренда
В торговом доме «Барс»в воскресенье сработала пожарная сигнализация
20 октября во время пожара погиб пенсионер-рязанец
Известный российский коллектив отметит 100-летие в Рязани
Новая неделя в Рязани начнется с сухого теплого дня
В ночь на 20 октября на Касимовском шоссе погиб сбитый машиной пешеход
Рязанские электрички поменяют расписание почти на две недели
Цирковой медведице Милашке в Рязани ищут дом
9 ноября в Рязани на свой «Субботник» соберутся айтишники
На улице Молодежной в Рязани упал осветительный столб
1300 рязанцев очистили 12 парков и скверов: теперь там удобно гулять
В Рязани в последний день октября выступит звезда русского романса
В Рязани иномарка вылетела на тротуар и протаранила столб, водитель сбежал
Рязанцев попросят указать, что в городе надо благоустроить первым
На здании нового музея Рязанского кремля заметили облетевшую краску
Объявлены поиски 31-летнего скопинца, пропавшего еще в начале мая
Состоялся премьерный показ фильма Юрия Быкова «Сторож»
Рязанские коммунисты пообщались с экс-депутатом Анастасией Пушкиной
Глазное дно. Как новорожденных детей спасают от слепоты
Бизнесмен Дмитрий Малахов может создать в Рязани промышленный технопарк
Чиновники рязанского правительства вышли на субботник в Торговом городке
У перевернувшейся фуры под Рязанью взорвалось колесо — ГИБДД
Из-за перевернувшейся фуры вся трасса под Рязанью встала в огромную пробку