«Рязань-ВДВ» с разгромным счетом выиграла у «Енисея»

СЕГОДНЯ 07:09 2019-10-21T07:09:29+03:00

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Игра, проходившая 20 октября на поле стадиона «Спартак», изначально виделась как заурядная, ибо разница в классе команд была видна еще до матча. В роли фаворитов были хозяйки поля.

Однако начала матча было обескураживающим – уже на 6-й минуте гости забили «десантницам» гол. Это только разозлило хозяек. Уже на 19-й минуте Маня Моллаева сравнивает, а на 27-й – Александра Лазаревич выводит рязанок вперед.

После перерыва десантницы не сбавили темпа и продолжили штурм ворот. Моллаева оформила дубль, другой сербский легионер, Мария Вукович, эффектно перекинув вратаря, отправила мяч в сетку, а точку в разгроме сибирячек уже в компенсированное время поставила Екатерина Завадкина. 5:1!

– Игрой нашей команды, мы остались довольны, - говорит главный тренер «Рязани-ВДВ» Константин Климашин, – но с оговорками. Очень много нереализованных моментов, когда наши игроки не забивали стопроцентные голы, промахиваясь мимо пустых ворот. Особенно этим грешили сербки. Но я думаю, что это поправимо, и с помощью короткой индивидуальной тренировки с ними мы этот недочет исправим.

Основной конкурент в борьбе за «бронзу» - краснодарская «Кубаночка», в этот же день проиграла у себя дома пермской «Звезде-2005», тем самым пропустив на заветную 3-ю строчку турнирной таблицы «Рязань-ВДВ»

ИСТОЧНИК KP.RU