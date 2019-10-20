20 октября во время пожара погиб пенсионер-рязанец
Жилой дом горел в селе Каменка Спасского района Рязанской области
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Приблизительно в два часа ночи 20 октября в селе Каменка Спасчского района загорелся жилой дом на одну семью. На место происшествия выехали две пожарных машины с расчетами. Огонь удалось погасить, но выяснилось, что в здании погиб мужчина. Жертвой, как сообщила пресс-служба управления МЧС, оказался местный житель 1954 года рождения. Пенсионер, видимо, был не в состоянии покинуть дом. Причину пожара устанавливают.
ИСТОЧНИК KP.RU