2019-10-20T17:56:15+03:00
Звезды

Известный российский коллектив отметит 100-летие в Рязани

Оркестр народных инструментов имени Осипова выступит в областной филармонии 26 октября
Виктор СЕЛЬНИКОВ
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Афиша концертной программы оркестра, которая будет исполнена в РязаниАфиша концертной программы оркестра, которая будет исполнена в Рязани
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26 октября в Рязанской филармонии выступит один из легендарных российских коллективов – Национальный академический оркестр народных инструментов России имени Осипова. Концертная программа «Пересекая время», которую представит оркестр, посвящена русской музыке. Шедевры русской классики, неувядающие народные песни, старинные романсы, обработки народных мелодий составят основу репертуара.

В концерте примут участие замечательные вокалисты, солисты оркестра имени Осипова Александр Захаров (тенор) и Дарья Рубцова (народный вокал). Кроме того, зрителей ждут выступления и лучших артистов-инструменталистов оркестра.

ИСТОЧНИК KP.RU

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