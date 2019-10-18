2019-10-18T13:57:05+03:00
Авто

На участке Первомайского проспекта запретят ставить машины

Между улицами Дзержинского и Типанова останавливаться будет нельзя
Антон КОНОВАЛОВ
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С 5 ноября в Рязани внесут изменения в правила парковки на Первомайском проспекте. Остановку и стоянку транспорта запретят на участке от улицы Дзержинского до улицы Типанова (при движении в сторону площади Ленина).

Свое решение администрация города обосновывает так: «В целях увеличения пропускной способности и упорядочению парковки транспортных средств».

Как сообщает пресс-служба исполнительного органа власти, на указанном участке установят дорожные знаки «Остановка запрещена» с табличками «Работает эвакуатор».

ИСТОЧНИК KP.RU

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