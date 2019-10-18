На участке Первомайского проспекта запретят ставить машины
Между улицами Дзержинского и Типанова останавливаться будет нельзя
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С 5 ноября в Рязани внесут изменения в правила парковки на Первомайском проспекте. Остановку и стоянку транспорта запретят на участке от улицы Дзержинского до улицы Типанова (при движении в сторону площади Ленина).
Свое решение администрация города обосновывает так: «В целях увеличения пропускной способности и упорядочению парковки транспортных средств».
Как сообщает пресс-служба исполнительного органа власти, на указанном участке установят дорожные знаки «Остановка запрещена» с табличками «Работает эвакуатор».
ИСТОЧНИК KP.RU