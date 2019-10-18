2019-10-18T13:09:49+03:00
Экономика

Рязанская область оказалась в числе регионов, где топливо дорожает

В исследовании наш регион упомянут дважды – в связи со стоимостью АИ-95 и дизельного топлива
Антон КОНОВАЛОВ
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Центр исследований реальной экономики при Российском экономическом университете опубликовал анализ изменения цен на нефтепродукты с 6 по 13 октября. Рязанская область упоминается дважды – в связи со стоимостью бензина АИ-95 и дизельного топлива.

АИ-95 подорожал всего в двух десятках регионов, в случае Рязани – на 8 копеек. При этом в среднем по стране стоимость выросла на 2 копейки.

За литр ДТ рязанцы стали платить больше на 15 копеек, а наш субъект стал одним из 43, где расценки увеличились (в среднем на 6 копеек).

При этом, по данным Росстата, в Рязанской области, где есть нефтезавод, средняя цена на автомобильный бензин остается одной из самых низких в ЦФО. Ниже только в Ярославской области, где еще более развита нефтеперерабатывающая отрасль.

ИСТОЧНИК KP.RU

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