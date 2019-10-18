2019-10-18T10:38:20+03:00
Происшествия

В ДТП на трассе Калуга-Рязань разнесло «двенадцатую» и пикап

Два человека госпитализированы – водитель ВАЗ и пассажирка Mitsubishi L200
Антон КОНОВАЛОВ
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Фото: УМВД по Рязанской области.Фото: УМВД по Рязанской области.
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17 октября на автодороге «Калуга-Тула-Михайлов-Рязань» произошла авария с участием ВАЗ-2112 и Mitsubishi L200. От столкновения автомобили буквально разнесло: пикап изогнулся дугой, а от передней части легковушки вовсе ничего не осталось.

ДТП случилось примерно в 21.20 на территории Михайловского района (228 километр). Mitsubishi L200 управлял 31-летний, а ВАЗ – 23-летний местный житель.

В результате водитель «двенадцатой» и 26-летняя пассажирка пикапа были госпитализированы. Полиция проводит проверку, сообщает пресс-служба областного УМВД.

Всего за минувшие сутки в 5 ДТП различные травмы получили 6 человек. Автоинспекторы выявили более 9 тысяч нарушений ПДД и остановили 6 пьяных за рулем.

Фото: УМВД по Рязанской области.

Фото: УМВД по Рязанской области.

Фото: УМВД по Рязанской области.

Фото: УМВД по Рязанской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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