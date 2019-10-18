В ДТП на трассе Калуга-Рязань разнесло «двенадцатую» и пикап
17 октября на автодороге «Калуга-Тула-Михайлов-Рязань» произошла авария с участием ВАЗ-2112 и Mitsubishi L200. От столкновения автомобили буквально разнесло: пикап изогнулся дугой, а от передней части легковушки вовсе ничего не осталось.
ДТП случилось примерно в 21.20 на территории Михайловского района (228 километр). Mitsubishi L200 управлял 31-летний, а ВАЗ – 23-летний местный житель.
В результате водитель «двенадцатой» и 26-летняя пассажирка пикапа были госпитализированы. Полиция проводит проверку, сообщает пресс-служба областного УМВД.
Всего за минувшие сутки в 5 ДТП различные травмы получили 6 человек. Автоинспекторы выявили более 9 тысяч нарушений ПДД и остановили 6 пьяных за рулем.
Фото: УМВД по Рязанской области.
Фото: УМВД по Рязанской области.
ИСТОЧНИК KP.RU