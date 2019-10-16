В четверг в Рязанской области потеплеет до +17 градусов

СЕГОДНЯ 20:25 2019-10-16T20:25:54+03:00

Однако ночью столбики термометров впритык подойдут к 0

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Главное Управление МЧС России по Рязанской области опубликовало прогноз регионального Центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды на 17 октября.

В четверг рязанцев ждет переменная облачность, но осадков не будет. Ветер юго-западный, 6-11 м/с.

Температура воздуха по области ночью 0...+5°С, местами до +8°С. Днем столбики термометров поднимутся до +12...+17°С.

По предварительным данным синоптиков на 18 октября, в пятницу по области пройдут дожди. Ветер местами усилится до 15 м/с. Ночью воздух прогреется уже до +5…+10°С, днем по области +10…+15ºС.

ИСТОЧНИК KP.RU