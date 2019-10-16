В четверг в Рязанской области потеплеет до +17 градусов
Главное Управление МЧС России по Рязанской области опубликовало прогноз регионального Центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды на 17 октября.
В четверг рязанцев ждет переменная облачность, но осадков не будет. Ветер юго-западный, 6-11 м/с.
Температура воздуха по области ночью 0...+5°С, местами до +8°С. Днем столбики термометров поднимутся до +12...+17°С.
По предварительным данным синоптиков на 18 октября, в пятницу по области пройдут дожди. Ветер местами усилится до 15 м/с. Ночью воздух прогреется уже до +5…+10°С, днем по области +10…+15ºС.
ИСТОЧНИК KP.RU