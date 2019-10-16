Сбежавшего в Рязани зэка нашли в наркологическом диспансере
В Рязани пойман заключенный колонии-поселения, сбежавший во время поездки в больницу 28 сентября. Интересно, что нашли его вечером того же дня в стенах областного наркологического диспансера.
Еще по пути обратно машина с осужденными сделала санитарную остановку в поселке Строитель. Собравшись ехать дальше, сотрудники колонии не досчитались одного из пассажиров. Как оказалось, тот шмыгнул в магазин, встретил там знакомого и ушел в загул, закончился который уже в специализированной больнице.
После инцидента прокуратура по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях провела проверку и внесла представление начальнику областного УФСИН.
ИСТОЧНИК KP.RU