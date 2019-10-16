2019-10-16T17:57:12+03:00
Происшествия

Сбежавшего в Рязани зэка нашли в наркологическом диспансере

Во время санитарной остановки он встретил знакомого и ушел в загул
Антон КОНОВАЛОВ
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В Рязани пойман заключенный колонии-поселения, сбежавший во время поездки в больницу 28 сентября. Интересно, что нашли его вечером того же дня в стенах областного наркологического диспансера.

Еще по пути обратно машина с осужденными сделала санитарную остановку в поселке Строитель. Собравшись ехать дальше, сотрудники колонии не досчитались одного из пассажиров. Как оказалось, тот шмыгнул в магазин, встретил там знакомого и ушел в загул, закончился который уже в специализированной больнице.

После инцидента прокуратура по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях провела проверку и внесла представление начальнику областного УФСИН.

ИСТОЧНИК KP.RU

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