Рязанская молодежь выиграла более 2 миллионов рублей грантов

СЕГОДНЯ 15:31 2019-10-16T15:31:26+03:00

Среди проектов – семейные балы, мастер-классы для трудных подростков и образовательный форум

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Семеро представителей Рязанской области оказались среди получателей грантов по итогам заочного конкурса и четырех молодежных образовательных форумов. Комиссия Росмолодежи отобрала 375 проектов, распределив между их авторами почти 180 миллионов рублей.

Воплотить свои задумки в жизнь теперь смогут (за именем – номинация и название проекта):

- Павел Квартирников. Патриотическое воспитание. «Интерактивная карта объектов Рязанской области, связанных с историей космонавтики» - 350 000 рублей.

- Анастасия Кивва. Инициативы творческой молодежи. Мастер-классы для трудных подростков «Твое искусство» - 100 000 рублей.

- Татьяна Линник. Укрепление семейных ценностей. Молодежные семейные балы - 120 000 рублей.

- Мария Милосердова. Развитие социальных лифтов. Профориентационная программа «Муниципальные стажировки» - 320 000 рублей.

- Анатолий Минаев. Развитие социальных лифтов. II Кубок России по интеллектуальной игре «Рубикон» - 100 000 рублей.

- Екатерина Попова. Развитие социальных лифтов. Молодежный образовательный форум по развитию soft-skills навыков «Точка роста» - 700 000 рублей.

- Андрей Юдаков. Профилактика негативных проявлений в молодежной среде и межнациональное взаимодействие. Межкультурный лагерь волонтеров «ИнтерЛидер» - 400 000 рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU