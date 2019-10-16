2019-10-16T14:38:14+03:00
Общество

Стало известно, на каких еще зданиях в Рязани появится подсветка

Всего таких объектов будет 20. Среди них академия ФСИН и Николо-Ямской храм
Антон КОНОВАЛОВ
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Многие скажут: "Лучше бы подсветили дороги". Из четырех фонарей в кадре горит только один. Фото: администрация Рязани.Многие скажут: "Лучше бы подсветили дороги". Из четырех фонарей в кадре горит только один. Фото: администрация Рязани.
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Администрация Рязани рассказала, на каких еще зданиях в 2019 году появится архитектурная подсветка. Среди 20 объектов, которые скоро будут выглядеть вечерами по-новому, есть следующие:

- академия ФСИН (ул. Сенная, 1);

- Рязанский государственный медуниверситет (ул. Ленина, 22);

- Николо-Ямской храм (ул. Циолковского, д. 8),

- церковь Царственных Страстотерпцев (Московское шоссе, 65б).

В администрации напомнили, что за год подсветка появилась более чем на 60 объектах, в том числе за последние три месяца на фасадах вокзала Рязань-2, корпуса РГРТУ, гостиницы «Ока». Работы выполняли префектуры совместно с различными организациями и с привлечением ресурсов МУП «РГРЭС».

ИСТОЧНИК KP.RU

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