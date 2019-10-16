Стало известно, на каких еще зданиях в Рязани появится подсветка
Администрация Рязани рассказала, на каких еще зданиях в 2019 году появится архитектурная подсветка. Среди 20 объектов, которые скоро будут выглядеть вечерами по-новому, есть следующие:
- академия ФСИН (ул. Сенная, 1);
- Рязанский государственный медуниверситет (ул. Ленина, 22);
- Николо-Ямской храм (ул. Циолковского, д. 8),
- церковь Царственных Страстотерпцев (Московское шоссе, 65б).
В администрации напомнили, что за год подсветка появилась более чем на 60 объектах, в том числе за последние три месяца на фасадах вокзала Рязань-2, корпуса РГРТУ, гостиницы «Ока». Работы выполняли префектуры совместно с различными организациями и с привлечением ресурсов МУП «РГРЭС».
ИСТОЧНИК KP.RU