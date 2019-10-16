2019-10-16T10:42:53+03:00
Происшествия

На Муромском шоссе жестко столкнулись две легковушки и КАМАЗ

По счастливому стечению обстоятельств серьезно никто не пострадал
Антон КОНОВАЛОВ
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Фото: vk.com/voditelrzn62 (Иван Иванов)Фото: vk.com/voditelrzn62 (Иван Иванов)
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16 октября в 8.15 на Муромском шоссе в Рязани в ДТП сошлись «Волга», Volkswagen Polo и КАМАЗ. Грузовик зацепило постольку-поскольку, а вот легковушки пострадали от столкновения друг с другом очень сильно.

К счастью, обошлось без серьезных травм. Как сообщили «Комсомолке» в пресс-службе областной ГИБДД, только водитель «Волги» обратился к медикам за помощью. Причем, судя по фотографиям с места ДТП, окажись кто-нибудь на переднем пассажирском сидении, и куда более страшных последствий было бы не избежать – удар пришелся именно в эту дверь.

Картину случившегося автоинспекторы восстанавливают и пока не называют предварительного виновника.

Отметим, что даже спустя 2 часа после ДТП движение по Муромскому шоссе в сторону улицы Советской Армии сильно затруднено: пробка растянулась почти до транспортной развязки около ТЦ «Круиз».

ДТП на Муромском шоссе.Источник - vk.com/voditelrzn62

ИСТОЧНИК KP.RU

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