Перед рязанцами отчитаются министры социального блока
17 октября в Рязани состоится очередной публичный отчет высокопоставленных чиновников областного правительства. На сей раз любой желающий сможет задать вопросы заместителю губернатора Роману Петряеву и руководителям исполнительных органов власти, входящих в его блок.
Вместе с Петряевым ответ перед жителями региона будут держать следующие управленцы:
- министр здравоохранения Андрей Прилуцкий;
- замминистра образования и молодежной политики Ольга Васина;
- министр труда и соцзащиты Валерий Емец;
- министр спорта Владислав Фролов;
- министр культуры и туризма Виталий Попов;
- глава инспекции по охране объектов культурного наследия Денис Зайцев.
Уже традиционно мероприятие запланировано на 16.00, площадкой для него послужит пространство коллективной работы «Точка кипения» на улице Каширина, 1а. Для участия в нем нужно зарегистрироваться.
Наблюдать за публичным отчетом можно будет посредством онлайн-трансляции. Там же в комментариях предлагают оставлять свои вопросы.
ИСТОЧНИК KP.RU