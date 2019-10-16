Перед рязанцами отчитаются министры социального блока

СЕГОДНЯ 09:15 2019-10-16T09:17:44+03:00

В «Точке кипения» состоится встреча с зампредом правительства Петряевым, министрами здравоохранения, образования, соцзащиты, спорта и культуры

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17 октября в Рязани состоится очередной публичный отчет высокопоставленных чиновников областного правительства. На сей раз любой желающий сможет задать вопросы заместителю губернатора Роману Петряеву и руководителям исполнительных органов власти, входящих в его блок.

Вместе с Петряевым ответ перед жителями региона будут держать следующие управленцы:

- министр здравоохранения Андрей Прилуцкий;

- замминистра образования и молодежной политики Ольга Васина;

- министр труда и соцзащиты Валерий Емец;

- министр спорта Владислав Фролов;

- министр культуры и туризма Виталий Попов;

- глава инспекции по охране объектов культурного наследия Денис Зайцев.

Уже традиционно мероприятие запланировано на 16.00, площадкой для него послужит пространство коллективной работы «Точка кипения» на улице Каширина, 1а. Для участия в нем нужно зарегистрироваться.

Наблюдать за публичным отчетом можно будет посредством онлайн-трансляции. Там же в комментариях предлагают оставлять свои вопросы.

ИСТОЧНИК KP.RU