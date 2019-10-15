Под Рязанью разбился мотоциклист из соседней области
На «рыбновском» перекрестке он не поделил дорогу с легковушкой
Фото: vk.com/voditelrzn62
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15 октября в Рыбновском районе на 170 километре автодороги М5 «Урал» (на перекрестке с дорогой Баграмово – Рыбное) 57-летний житель Рязанской области на автомобиле Сhevrolet Niva столкнулся с мотоциклом Yamaha под управлением 36-летнего жителя Московской области.
Как сообщили «Комсомолке» в региональном управлении ГИБДД, в результате ДТП мотоциклиста доставили в больницу и госпитализировали.
Остальные обстоятельства аварии устанавливаются. Ранее фотографии последствий ДТП были опубликованы в сообществе «Подслушано у водителей в Рязани».
ИСТОЧНИК KP.RU