Под Рязанью разбился мотоциклист из соседней области

СЕГОДНЯ 18:18 2019-10-15T18:27:35+03:00

На «рыбновском» перекрестке он не поделил дорогу с легковушкой

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15 октября в Рыбновском районе на 170 километре автодороги М5 «Урал» (на перекрестке с дорогой Баграмово – Рыбное) 57-летний житель Рязанской области на автомобиле Сhevrolet Niva столкнулся с мотоциклом Yamaha под управлением 36-летнего жителя Московской области.

Как сообщили «Комсомолке» в региональном управлении ГИБДД, в результате ДТП мотоциклиста доставили в больницу и госпитализировали.

Остальные обстоятельства аварии устанавливаются. Ранее фотографии последствий ДТП были опубликованы в сообществе «Подслушано у водителей в Рязани».

ИСТОЧНИК KP.RU