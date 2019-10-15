Ночью температура в Рязани опустится до нуля градусов
Главное Управление МЧС России по Рязанской области опубликовало прогноз специалистов регионального Центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды на 16 октября.
В этот день ожидается переменная облачность, осадков почти не будет. Ветер ночью переменный 2-7 м/с, днем он станет стабильно южным и усилится до 6-11 м/с.
Вниманию автомобилистов: ночью и утром местами туман!
Температура воздуха по области ночью 0...+5°С, днем столбики термометров поднимутся до +8...+13°С.
Кстати, за все время наблюдений холоднее всего в этот день было в 1977 году – тогда подморозило до -6.6 °С. Самым же теплым 16 октября оказалось в 2018-м, когда воздух прогрелся до +19.2°С.
ИСТОЧНИК KP.RU