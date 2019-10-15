Центр Рязани зимой не будут посыпать песком
В Рязани при обработке центральных улиц зимой откажутся от песка в пользу увлажненного реагента. В спальных районах при этом продолжат применять пескосоляную смесь.
Как сообщает пресс-служба администрации Рязани, в распоряжении МБУ «Дирекция благоустройства города» имеется 139 единиц техники для уборки улиц от снега. Среди них – пять новых автомобилей КАМАЗ, способных работать с разными противогололедными смесями. Ряд машин переоборудуют под зиму позже. Также по муниципальным контрактам в городе будут работать подрядчики.
Собранный снег будут вывозить в поселок Хамбушево на улицу Предзаводская и в Кальное, где организуют дополнительную площадку.
ИСТОЧНИК KP.RU