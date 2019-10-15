2019-10-15T15:26:04+03:00
Недвижимость

Центр Рязани зимой не будут посыпать песком

Городские власти решили использовать реагент. В спальных районах обрабатывать улицы будут по старинке
Антон КОНОВАЛОВ
Поделиться:
Фото: admrzn.ruФото: admrzn.ru
Изменить размер текста:

В Рязани при обработке центральных улиц зимой откажутся от песка в пользу увлажненного реагента. В спальных районах при этом продолжат применять пескосоляную смесь.

Как сообщает пресс-служба администрации Рязани, в распоряжении МБУ «Дирекция благоустройства города» имеется 139 единиц техники для уборки улиц от снега. Среди них – пять новых автомобилей КАМАЗ, способных работать с разными противогололедными смесями. Ряд машин переоборудуют под зиму позже. Также по муниципальным контрактам в городе будут работать подрядчики.

Собранный снег будут вывозить в поселок Хамбушево на улицу Предзаводская и в Кальное, где организуют дополнительную площадку.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Рязанец отправился на свидание на угнанной ассенизаторской машине
Рязанский филиал МГИК официально ликвидирован
Главред НТВ с юмором отнеслась к тому, что в Новомичуринске средь бела дня показали порно
В Рязанской области создадут международный авиахаб
РНПК победила в конкурсе Минэнерго как лучшая социально ориентированная компания
На девяти улицах Рязани в среду отключат электричество
До выходных изменили расписание ряда рязанских электричек
На улице Зубковой «Лада» сбила женщину с ребенком на пешеходном переходе
Беленецкий выйдет к жителям, возмущенным новым платным путепроводом
В дни проведения «Зарницы» в Рязани будут перекрывать движение
Пострадавший из-за ядерных испытаний рязанец победил минздрав в суде
В Рязани цинично обокрали ветерана Великой Отечественной войны
Качество ремонта «безопасных дорог» Рязани оценили на тройку
УФАС проверит закупочную комиссию Рязанской электросетевой компании