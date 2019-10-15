Рязанец отправился на свидание на угнанной ассенизаторской машине

СЕГОДНЯ 14:23 2019-10-15T14:24:17+03:00

Причем уже в третий раз. Теперь лишения свободы ловеласу едва ли удастся

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В Рязанской области полицейские задержали угонщика ассенизаторского автомобиля. Как выяснилось, на столь специфическом транспорте он спешил на свидание.

Машина пропала с парковки предприятия ЖКХ в скопинском селе Успенское. Полицейские объявили план перехват, и вскоре один из экипажей ДПС произвел задержание на границе с соседним районом.

Водитель был нетрезв. Именно после выпитого он не смог побороть в себе желание поехать к любимой, причем не в первый раз. Более того, уже дважды он угонял именно этот автомобиль, потому что знал, где его паркуют и как его завести, сообщает пресс-служба областного УМВД.

Если прежде сотрудники правоохранительных органов не настаивали на лишении ловеласа свободы, то теперь, после третьего случая, будут ходатайствовать именно об этом. Ведь пьяный за рулем грузовика представляет реальную угрозу для окружающих. Максимальный срок, предусмотренный частью 1 статьи166 УК РФ, - 5 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU