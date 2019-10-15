2019-10-15T10:57:22+03:00
Общество

До выходных изменили расписание ряда рязанских электричек

Между Рыбным и Голутвиным пустили компенсационные автобусы
Мария БЛИНОВА
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Фото: Архив "КП".Фото: Архив "КП".
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До пятницы, 18 октября (включительно) изменилось расписание ряда электричек Казанского направления, сообщает пресс-служба ЦППК. В том числе это коснулось и составов, курсирующих в Рязанской области. Причина – работы по развитию инфраструктуры железнодорожных путей.

– В эти дни некоторые электропоезда, следующие из Рязани, не останавливаются на станции Рыбное, – говорится в сообщении железнодорожников.

Одновременно запущены компенсационные автобусы. Они будут ходить по маршруту «Станция Рыбное – Станция Голутвин».

РАСПИСАНИЕ:

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ИСТОЧНИК KP.RU

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