До выходных изменили расписание ряда рязанских электричек
Между Рыбным и Голутвиным пустили компенсационные автобусы
Фото: Архив "КП".
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До пятницы, 18 октября (включительно) изменилось расписание ряда электричек Казанского направления, сообщает пресс-служба ЦППК. В том числе это коснулось и составов, курсирующих в Рязанской области. Причина – работы по развитию инфраструктуры железнодорожных путей.
– В эти дни некоторые электропоезда, следующие из Рязани, не останавливаются на станции Рыбное, – говорится в сообщении железнодорожников.
Одновременно запущены компенсационные автобусы. Они будут ходить по маршруту «Станция Рыбное – Станция Голутвин».
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ИСТОЧНИК KP.RU