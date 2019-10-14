Разыскиваются очевидцы двух смертельных ДТП в Рязани

СЕГОДНЯ 18:20 2019-10-14T18:20:04+03:00

Одно из них – на Московском шоссе, другое – на улице Бирюзова

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Областное УМВД разыскивает очевидцев двух смертельных аварий в Рязани и одного с пятью пострадавшими рядом с городом. Случились они в период с июня по сентябрь.

8 июня в 16.08 на улице Бирюзова у дома 15 стр.1 «Лада Гранта» сбила 48-летнего мужчину. Впоследствии пострадавший скончался в медучреждении. Управлял автомобилем 40-летний житель облцентра.

14 сентября в 20.20 на Московском шоссе напротив автовокзала «Центральный» сбили еще одного 48-летнего рязанца. К сожалению, его спасти также не удалось. Пешеход вне перехода попал под Volkswagen Touareg.

Пять человек получили различные травмы при столкновении BMW и Hyundai на 69 километре трассы Спас-Клепики – Рязань. Это произошло в 17 августа в 21.15. Тогда медпомощь понадобилась водителю BMW, водителю и трем пассажирам Hyundai, в том числе несовершеннолетней.

Обращаться с информацией о ДТП просят в следственное управление – на улицу Фирсова, 12к1 и по телефонам: (4912) 29-74-99, 29-72-56.

ИСТОЧНИК KP.RU