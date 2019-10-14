2019-10-14T11:15:54+03:00
Происшествия

Воскресным вечером в Рязани жестко столкнулись Opel и Citroen

Обе машины разбиты. Пострадали два человека
Мария БЛИНОВА
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Фото: Пресс-служба УГИБДД УМВД России по Рязанской области.Фото: Пресс-служба УГИБДД УМВД России по Рязанской области.
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В воскресенье, 13 октября, около 20:30, в Рязани произошло ДТП. Авария случилась на Касимовском шоссе, сообщает пресс-служба областной Госавтоинспекции.

22-летний житель Скопинского района на Opel Astra поворачивал налево и, по предварительной информации, не пропустил Citroen, за рулем которого был 39-летний рязанец.

Машины столкнулись, в итоге водитель и 20-летняя пассажирка первой иномарки получили травмы. Медики оказали им помощь, госпитализации не потребовалось.

Фото: Пресс-служба УГИБДД УМВД России по Рязанской области.

Фото: Пресс-служба УГИБДД УМВД России по Рязанской области.

Фото: Пресс-служба УГИБДД УМВД России по Рязанской области.

Фото: Пресс-служба УГИБДД УМВД России по Рязанской области.

Кроме этой аварии за пятницу и выходные на дорогах области произошло еще 17 ДТП в которых 21 человек получил травмы. Инспекторы поймали 43 пьяных водителя.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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