Воскресным вечером в Рязани жестко столкнулись Opel и Citroen
В воскресенье, 13 октября, около 20:30, в Рязани произошло ДТП. Авария случилась на Касимовском шоссе, сообщает пресс-служба областной Госавтоинспекции.
22-летний житель Скопинского района на Opel Astra поворачивал налево и, по предварительной информации, не пропустил Citroen, за рулем которого был 39-летний рязанец.
Машины столкнулись, в итоге водитель и 20-летняя пассажирка первой иномарки получили травмы. Медики оказали им помощь, госпитализации не потребовалось.
Фото: Пресс-служба УГИБДД УМВД России по Рязанской области.
Фото: Пресс-служба УГИБДД УМВД России по Рязанской области.
Кроме этой аварии за пятницу и выходные на дорогах области произошло еще 17 ДТП в которых 21 человек получил травмы. Инспекторы поймали 43 пьяных водителя.
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ИСТОЧНИК KP.RU