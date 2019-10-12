2019-10-12T20:34:43+03:00
Спорт

Сербский дуэт вывел рязанских футболисток в финал Кубка России

Судьбу путевки решил единственный гол в Москве
Александр КАРАВАЕВ
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Встреча прошла в Москве.Встреча прошла в Москве.
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Первая игра полуфинала Кубка России по женскому футболу, проходившая в Рязани, завершилась безголевой ничьей. Кто пройдет дальше, решалось 12 октября в Москве. Судьбу путевки мог определить единственный забитый мяч. Что, собственно, и произошло.

На 25-й минуте матча отлично сработал дуэт легионерок из Сербии в составе Рязани-ВДВ. Мария Вукович отдала пас Александре Лазоревич, и та отправила мяч в сетку ворот московского «Локомотива». Как не старались хозяйки изменить ход игры (а для этого им было необходимо забить минимум два гола), но даже сравнять счет им не удалось.

На финал в Армавир едут рязанки, где 2 ноября встретятся, как и в прошлом году, с пермской «Звездой-2005».

ИСТОЧНИК KP.RU

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