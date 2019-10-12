В Рязанской области выявлен новый очаг бешенства
По Шиловскому району гуляет вирус бешенства. Именно оттуда 3 и 7 октября в Рязанскую ветеринарную лабораторию привезли два трупа кошек и голову собаки.
Исследование показало, что животные действительно были заражены. Во всех случаях в патологическом материале обнаружен рабический антиген.
Для консультаций и по вопросам вакцинации местным жителям порекомендовали обращаться в райветстанцию по телефону (49136) 2-24-36 или по адресу: поселок Шилово, улица Фирсова, 20.
Контакты филиалов облветлаборатории размещены на ее сайте. Само госучреждение расположено в Рязани, на улице Новоселковской, 5. Телефон: (4912) 777-920.
ИСТОЧНИК KP.RU