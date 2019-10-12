В Рязанской области выявлен новый очаг бешенства

СЕГОДНЯ 17:28 2019-10-12T17:49:48+03:00

Материал от трех больных животных исследовали в ветеринарной лаборатории

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По Шиловскому району гуляет вирус бешенства. Именно оттуда 3 и 7 октября в Рязанскую ветеринарную лабораторию привезли два трупа кошек и голову собаки.

Исследование показало, что животные действительно были заражены. Во всех случаях в патологическом материале обнаружен рабический антиген.

Для консультаций и по вопросам вакцинации местным жителям порекомендовали обращаться в райветстанцию по телефону (49136) 2-24-36 или по адресу: поселок Шилово, улица Фирсова, 20.

Контакты филиалов облветлаборатории размещены на ее сайте. Само госучреждение расположено в Рязани, на улице Новоселковской, 5. Телефон: (4912) 777-920.

ИСТОЧНИК KP.RU