Неизвестный мужчина едва не погиб на пожаре в Рязани
11 октября на улице Стройкова в Рязани произошел пожар в деревянном дачном доме. Мужчину, личность которого устанавливается, госпитализировали с отравлением продуктами горения, сообщили «Комсомолке» в пресс-службе регионального ГУ МЧС.
На вызов, поступивший в 20.20, выезжали четверо пожарных. Они и спасли неизвестного.
В ведомстве также уточнили, что огнем были повреждены постельные принадлежности.
На текущей неделе это не первый пожар с пострадавшим: предыдущий был в ночь на 10-е число в Рязанском районе, а вечером вторника в спасском селе Выжелес в сгоревшем доме обнаружили труп
ИСТОЧНИК KP.RU