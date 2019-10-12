Неизвестный мужчина едва не погиб на пожаре в Рязани

СЕГОДНЯ 12:50 2019-10-12T13:09:49+03:00

Его спасли и госпитализировали с отравлением продуктами горения

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11 октября на улице Стройкова в Рязани произошел пожар в деревянном дачном доме. Мужчину, личность которого устанавливается, госпитализировали с отравлением продуктами горения, сообщили «Комсомолке» в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

На вызов, поступивший в 20.20, выезжали четверо пожарных. Они и спасли неизвестного.

В ведомстве также уточнили, что огнем были повреждены постельные принадлежности.

На текущей неделе это не первый пожар с пострадавшим: предыдущий был в ночь на 10-е число в Рязанском районе, а вечером вторника в спасском селе Выжелес в сгоревшем доме обнаружили труп

ИСТОЧНИК KP.RU