2019-10-11T19:27:29+03:00
Недвижимость

В Рязани коммунальщики очистили квартиру старика от 16 куб. м мусора

Когда 84-летнего мужчину госпитализировали, выяснилось, что он жил без газа и электричества
Сергей ЮРЧЕНКО
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10 октября из квартиры в доме 5/1 по улице Станкозаводской (в поселке Приокский) коммунальные службы вывезли около 16 кубических метров бытового мусора – вес его составил более тонны. Складировал отходы и ненужные вещи в своем жилище 84-летний местный житель. Накануне он был госпитализирован в больницу, и в квартиру пришли социальные работники. Оказалось, что пенсионер жил в квартире с отключенным газоснабжением и электричеством, практически ничего не выбрасывая.

Ситуацию с жилищем старика обсудили 11 октября на совещании в городской администрации Рязани. В очищенной квартире будет проведена дезинфекция. Газ и электричество снова подключат, и этот процесс будут курировать два депутата Рязанской городской Думы.

Аналогичная история имела место в 1990-е годы в доме, стоявшем тогда на углу улиц Урицкого и Вознесенской. Там пенсионерка жила в комнате размером 9 кв. м, захламив подобранными на улице вещами остальную часть квартиры общей площадью 60 кв. м.

ИСТОЧНИК KP.RU

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