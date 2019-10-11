2019-10-11T14:56:05+03:00
Общество

В выходные синоптики обещают рязанцам потепление

Дожди не обойдут регион стороной, но их будет немного
Мария БЛИНОВА
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Возможно, наступающие выходные будут последними теплыми этой осенью.Возможно, наступающие выходные будут последними теплыми этой осенью.Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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ГУ МЧС России по Рязанской области опубликовало прогноз специалистов Центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды на 12 октября.

В субботу ожидается облачная погода с прояснениями. Ночью осадков почти не будет, днем же местами пройдет небольшой дождь. Ветер юго-западный, западный. 5-10 м/с, при порывах он усилиться до 12-17 м/с.

Температура воздуха ночью +2...+7°С. Днем столбики термометров поднимутся до +9...+14°С.

По предварительным данным метеорологов, в ночь на воскресенье местами пройдут дожди, днем без них тоже не обойдется. По области потеплеет уже до ...+15°С.

ИСТОЧНИК KP.RU

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