К выходным в Рязанской области немного потеплеет
Главное Управление МЧС России по Рязанской области опубликовало прогноз специалистов регионального Гидрометцентра на 11 октября.
В пятницу ожидается облачная погода с прояснениями. Ночью и днем по области небольшие, либо умеренные дожди. Ветер юго-западный, западный, 5-10 м/с, ночью при порывах он будет усиливаться до 15 м/с.
Температура воздуха ночью +4...+9°С, днем же столбик термометров поднимется до +8...+13°С.
По предварительным данным метеорологов, в ночь на 12 число температура немного упадет, однако днем в субботу будет также +8...+13°С. В Рязани же нижний порог этого диапазона будет не менее +10°С.
ИСТОЧНИК KP.RU