К выходным в Рязанской области немного потеплеет

СЕГОДНЯ 17:45 2019-10-10T17:45:07+03:00

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Главное Управление МЧС России по Рязанской области опубликовало прогноз специалистов регионального Гидрометцентра на 11 октября.

В пятницу ожидается облачная погода с прояснениями. Ночью и днем по области небольшие, либо умеренные дожди. Ветер юго-западный, западный, 5-10 м/с, ночью при порывах он будет усиливаться до 15 м/с.

Температура воздуха ночью +4...+9°С, днем же столбик термометров поднимется до +8...+13°С.

По предварительным данным метеорологов, в ночь на 12 число температура немного упадет, однако днем в субботу будет также +8...+13°С. В Рязани же нижний порог этого диапазона будет не менее +10°С.

ИСТОЧНИК KP.RU