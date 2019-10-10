Поиски пропавших еще летом 33-летних рязанцев завершились

СЕГОДНЯ 17:36 2019-10-10T17:36:13+03:00

Один из них исчез в июле, другой – в начале августа

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Завершены поиски двух 33-летних рязанцев – Алексея Астахова и Дмитрия Степанова. На их ориентировках появились заветные слова «Найден. Жив».

Оба мужчины пропали еще летом. Астахов – 11 июля, причем тогда сообщалось, что он нуждается в медицинской помощи. Местонахождение Степанова оставалось неизвестным с 5 августа, теперь же он, как и коллега по несчастью, предстал пред очи близких.

Тем временем продолжаются поиски еще целого ряда пропавших. Среди них: 56-летний житель Новомичуринска Алексей Костиков и 62-летний житель Михайловского района Александр Малых.

ИСТОЧНИК KP.RU