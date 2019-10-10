«Гастролеров», обчищавших рязанские сельские ДК, наконец поймали

СЕГОДНЯ 13:38 2019-10-10T14:14:40+03:00

Они «трудились» в Рыбновском, Захаровском, Клепиковском, Михайловском и Рязанском районах. В засаде оказались после того, как обчистили Дом культуры в Елино

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Полицейские задержали двух рецидивистов, подозреваемых в серии краж с взломом из Домов культуры, административных зданий и школ региона, сообщает пресс-служба рязанского УМВД. Это жители Московской области.

Кражи, похожие одна на другую, начались в конце весны. Преступники приезжали ночью, взламывали служебную дверь или окно, выходящее во двор, и забирались внутрь. Уносили все ценное: музыкальную аппаратуру, видеопроекторы, ноутбуки, и даже микрофоны. Плюс деньги, которые удавалось найти в помещении.

Фото: Пресс-служба УМВД России по Рязанской области.

Один из таких взломов произошел в августе в Захарове. Тогда в стенах ДК своего звездного часа ждала новенькая дорогая аппаратура – ее хотели использовать на Дне села. Но буквально за несколько дней до праздника технику украли … Пришлось обходится старым оборудованием. Кстати, тогда неизвестные утащили не только технику, но и документы на нее, хранившиеся в столе сотрудников.

Найти преступников долго не удавалось. Оперативники собирали информацию по крохам, опрашивая и местных жителей, и обитателей соседних деревень, и тех, кто живет в селах, через которые проходят дороги от обворованного в очередной раз учреждения. Так установили личности подозреваемых.

В начале осени «гастролеры» вернулись: полицейским стало известно, что их машина снова колесит по нашей области. С этого момента на маршрутах, где они могли бы объявиться, выставили скрытые посты.

В ловушку москвичи попались в Захаровском районе – на этот раз они ограбили Дом культуры в селе Елино (бывшая Птицефабрика). Взяли их с поличным: в автомобиле оказалась только что украденная из ДК аппаратура.

Фото: Пресс-служба УМВД России по Рязанской области.

По версии полиции, 44-летний и 34-летний мужчины обчистили в общей сложности 8 ДК, 2 школы и 2 сельских административных здания. Все они разбросаны по области – это учреждения в Рыбновском, Захаровском, Клепиковском, Михайловском и Рязанском районах. Краденое продавали на рынке поддержанной техники в Московской области.

По информации полиции, ровно также рецидивисты «гастролировали» по Тульской, Калужской и Московской областям.

Подозреваемые арестованы. Кстати, одного из них уже судили за убийство, второго – за убийство и кражу.

Фото: Пресс-служба УМВД России по Рязанской области.

Фото: Пресс-служба УМВД России по Рязанской области.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.ryazan.kp.ru/video/embed/737026" frameborder="0"></iframe> Задержание рецидивистов. Рязанская область.Видео: региональное УМВД.

ИСТОЧНИК KP.RU