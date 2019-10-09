В Рязани завершился капремонт дорог на трех улицах

СЕГОДНЯ 11:07 2019-10-09T11:25:38+03:00

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На улицах Спортивная, Гагарина и Свободы завершился капитальный ремонт дорог. 8 октября помимо управления благоустройства города работы принимали местные депутаты и активисты ТОСов.

Все три объекта сделаны по одному контракту по программе «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Подрядчик – ООО «ТехноГрупп».

На улице Спортивной помимо 1,1 км проезжей части привели в порядок тротуары, уложили новый бордюрный камень, подняли люки колодцев (эти работы выполнены и на двух других участках), а также заменили плитку возле одноименной остановки.

Улицу Гагарина отремонтировали на протяжении 2 км, обустроили парковочные карманы, в том числе напротив гимназии №5.

На улице Свободы новое покрытие уложили на участке 2,3 км. Вместе с тем отремонтировали съезды.

Как сообщает пресс-служба администрации областного центра, при приемке отмечены только незначительные недочеты, которые подрядчик обязался устранить.

Улица Гагарина. Фото: admrzn.ru

Улица Свободы. Фото: admrzn.ru

ИСТОЧНИК KP.RU