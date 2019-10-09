2019-10-09T11:25:38+03:00
Общество

В Рязани завершился капремонт дорог на трех улицах

Общая протяженность участков – более 5 километров
Антон КОНОВАЛОВ
Поделиться:
Улица Спортивная. Фото: admrzn.ruУлица Спортивная. Фото: admrzn.ru
Изменить размер текста:

На улицах Спортивная, Гагарина и Свободы завершился капитальный ремонт дорог. 8 октября помимо управления благоустройства города работы принимали местные депутаты и активисты ТОСов.

Все три объекта сделаны по одному контракту по программе «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Подрядчик – ООО «ТехноГрупп».

На улице Спортивной помимо 1,1 км проезжей части привели в порядок тротуары, уложили новый бордюрный камень, подняли люки колодцев (эти работы выполнены и на двух других участках), а также заменили плитку возле одноименной остановки.

Улицу Гагарина отремонтировали на протяжении 2 км, обустроили парковочные карманы, в том числе напротив гимназии №5.

На улице Свободы новое покрытие уложили на участке 2,3 км. Вместе с тем отремонтировали съезды.

Как сообщает пресс-служба администрации областного центра, при приемке отмечены только незначительные недочеты, которые подрядчик обязался устранить.

Улица Гагарина. Фото: admrzn.ru

Улица Гагарина. Фото: admrzn.ru

Улица Свободы. Фото: admrzn.ru

Улица Свободы. Фото: admrzn.ru

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
ПФР напомнил рязанцам о необходимости обращаться за доплатой к пенсии
Подозреваемый в убийстве рязанского ветерана перед преступлением принимал наркотики
Рязанские водители сами обозначают ямы на дорогах
Подозреваемый в убийстве ветерана 20-летний рязанец причастен и к другим преступлениям
Сбившая молодого рязанца «Лада Приора» скрылась с места ДТП
Заканчивается прием заявлений на компенсацию оплаты отдыха детей
Для раскрытия убийства рязанского ветерана деньги мецената не пригодились
Центральное агентство недвижимости запустило сервис безопасных расчетов
В Рязани погасят почтовую марку, выпущенную к 150-летию со дня рождения Филиппа Малявина
Губернатор поблагодарил всех, кто помог в поиске подозреваемого в убийстве рязанского ветерана
Появилось видео задержания подозреваемого в убийстве рязанского ветерана
Многодетная рязанка добилась выплаты маткапитала только через суд
В Спасске перед судом предстала участница женской драки
В Рязани задержали подозреваемого в убийстве ветерана и его супруги
Глава рязанского МВД обсудил с губернатором безопасность граждан
Рязанский завод оспорил у гордумы в суде нормы Генерального плана города
В Рязанской области ввели налоговые ставки для букмекерских контор
Жуткий пожар под Рязанью уничтожил жилой дом – пострадал человек
Рязанская школа лишилась второго за месяц директора
Для прозрачности рязанского воздуха необходимы «прозрачные» проверки
Пропавшая в Ряжске пенсионерка с волосами цвета красного дерева найдена