Рязанского футболиста вновь вызвали в молодежную сборную России
Игрок столичного ЦСКА, начинавший свою футбольную карьеру в Рязани, полузащитник Константин Кучаев вызван в молодежную сборную России по футболу. Сейчас он вместе с командой проходит сборы на базе в Новогорске, а уже 9 октября сборная вылетит в Екатеринбург. Там 11 октября команда сыграет со сборной Польши. Следующая игра будет в гостях – со сборной Эстонии.
Напомним, что рязанский игрок до этого уже провел за молодежную сборную четыре матча (три календарных и один товарищеский). Ни одного гола он пока не забил.
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Отличиться 19-летнему полузащитнику помог Александр Головин, выдав проникающий пас в штрафную. Кучаев принял мяч на грудь, одновременно прокинув его себе на ход (подробнее).
ИСТОЧНИК KP.RU