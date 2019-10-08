Рязанского футболиста вновь вызвали в молодежную сборную России

СЕГОДНЯ 18:09 2019-10-08T18:10:02+03:00

Константину Кучаев проведет за нее как минимум ближайшие две игры

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Игрок столичного ЦСКА, начинавший свою футбольную карьеру в Рязани, полузащитник Константин Кучаев вызван в молодежную сборную России по футболу. Сейчас он вместе с командой проходит сборы на базе в Новогорске, а уже 9 октября сборная вылетит в Екатеринбург. Там 11 октября команда сыграет со сборной Польши. Следующая игра будет в гостях – со сборной Эстонии.

Напомним, что рязанский игрок до этого уже провел за молодежную сборную четыре матча (три календарных и один товарищеский). Ни одного гола он пока не забил.

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Отличиться 19-летнему полузащитнику помог Александр Головин, выдав проникающий пас в штрафную. Кучаев принял мяч на грудь, одновременно прокинув его себе на ход (подробнее).

ИСТОЧНИК KP.RU