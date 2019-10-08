В Рязанской области сгорели два соседних дома

СЕГОДНЯ 17:25 2019-10-08T17:29:36+03:00

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Минувшей ночью в Рыбном случился пожар. Огонь возник около 2 часов в одном из частных домов на улице Спортивной, сообщает издательство «Пресса».

Дым заметили проходившие мимо люди: они разбудили трех жильцов этого дома и начали спасать соседние. Но в панике никто сразу не позвонил пожарным – их вызвали лишь в 2.40.

На место прибыли 7 расчетов, причем 4 из них примчались из Рязани, в общей сложности это 27 пожарных. Однако к их приезду один дом пламя охватило уже полностью, на второй успело перескочить.

Фото: Издательство «Пресса».

В итоге сгорели оба деревянных дома, те же, что расположены рядом, спасатели успели отстоять.

Две семьи, оставшиеся без крова, местная администрация планирует поселить в общежитии. Решается вопрос о предоставлении материальной помощи.

Фото: Издательство «Пресса».

ИСТОЧНИК KP.RU