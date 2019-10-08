В Рязанской области сгорели два соседних дома
Минувшей ночью в Рыбном случился пожар. Огонь возник около 2 часов в одном из частных домов на улице Спортивной, сообщает издательство «Пресса».
Дым заметили проходившие мимо люди: они разбудили трех жильцов этого дома и начали спасать соседние. Но в панике никто сразу не позвонил пожарным – их вызвали лишь в 2.40.
На место прибыли 7 расчетов, причем 4 из них примчались из Рязани, в общей сложности это 27 пожарных. Однако к их приезду один дом пламя охватило уже полностью, на второй успело перескочить.
Фото: Издательство «Пресса».
В итоге сгорели оба деревянных дома, те же, что расположены рядом, спасатели успели отстоять.
Две семьи, оставшиеся без крова, местная администрация планирует поселить в общежитии. Решается вопрос о предоставлении материальной помощи.
Фото: Издательство «Пресса».
ИСТОЧНИК KP.RU