2019-10-08T16:16:13+03:00
Общество

Тонны погибающей просто так рыбы сняли на видео в Рязанской области

Рыбаки предполагают, что частник спустил пруд и вывез только часть карпа – остальное пропадает
Антон КОНОВАЛОВ
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Фото: кадр видеозаписи.Фото: кадр видеозаписи.
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В одном из рязанских сообществ рыбаки активно обсуждают два видео. Как утверждается, оба сняты близ села Бутырки Старожиловского района, где располагается частный пруд.

Автор одного из роликов запечатлел кишащую карпом лужу, оставшуюся от водоема. На других кадрах – брошенная на берегу погибшая рыба. По словам очевидцев, ее там тонны.

- Они так постоянно делают. Водоем спускают, всю большую рыбу вылавливают на продажу или куда-то там ещё, а это у них неликвид ненужный. Ее обычно либо так оставляют, либо закапывают в землю, - пишет один из комментирующих.

Любители рыбной ловли отмечают, что обойтись с пресноводными обитателями можно было гораздо разумнее. Например, выпустить в реку, ведь, если место обозначено правильно, по-соседству с прудом – слияние Прони и Рановы.

Тонны погибающей просто так рыбы в Рязанской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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