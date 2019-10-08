2019-10-08T14:07:41+03:00
Общество

В Рязанской области усилится ветер

Температура тем временем стоит как вкопанная
Мария БЛИНОВА
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Фото: Архив "КП".Фото: Архив "КП".
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Главное Управление МЧС России по Рязанской области опубликовало прогноз специалистов регионального Центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды на 9 октября.

В среду ожидается облачная с прояснениями погода. Ночью в основном без осадков, днем местами пройдет небольшой дождь. Ветер юго-западный, 5-10 м/с, при усилении его порывы будут достигать 15 м/с.

Температура воздуха по области ночью -3...+2°С, днем столбики термометров не покинут диапазона в +5...+10°С.

По предварительным данным на 10 октября, в этот день ветер местами будет усиливаться уже до 17 м/с.

Осадки же, несмотря на все прогнозы, сами еще не определились: как сообщают наши читатели, днем во вторник, 8 октября, в Захаровском районе прошел град. Причем без дождя.

ИСТОЧНИК KP.RU

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