Рязанец взыскал со страховой вдвое больше цены ремонта автомобиля

СЕГОДНЯ 09:16 2019-10-08T10:16:23+03:00

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Рязанцу после ДТП через суд пришлось добиваться выплаты по договору ОСАГО от АО «АльфаСтрахование». В компании заявили, что имевшие место повреждения невозможно было получить при указанных обстоятельствах.

Эта история началась в марте 2018 года, когда произошла авария, и закончилась только теперь, в октябре 2019-го. После отказа автовладелец обратился в экспертную организацию, вернулся к страховщикам уже с заключением и указанной в нем конкретной суммой – почти 200 тысяч рублей, но снова получил от ворот поворот.

Тогда последовало обращение в Советский районный суд, который после проведения судебной экспертизы взыскал в пользу истца более 350 тысяч рублей (вместе со штрафом, компенсацией морального вреда и судебными расходами). Областной суд, рассмотрев апелляцию «АльфаСтрахования» подтвердил правильность решения нижестоящей инстанции, и оно, таким образом, вступило в законную силу.

ИСТОЧНИК KP.RU