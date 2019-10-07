2019-10-07T14:13:01+03:00
Общество

Во вторник в Рязанской области потеплеет

Не лето, конечно, но зато не ноябрь вместо октября
Мария БЛИНОВА
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Фото: Евгения ГУСЕВА.Фото: Евгения ГУСЕВА.
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Главное Управление МЧС России по Рязанской области опубликовало прогноз специалистов регионального Центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды на 8 октября.

Во вторник ожидается облачная с прояснениями погода. Осадки пройдут лишь местами и небольшие. Ветер юго-западный, 5-10 м/с, при усилении порывы до 15 м/с.

Температура воздуха по области ночью -3...+2°С, днем столбики термометров поднимутся до +3...+8°С.

Что касается среды, то по предварительному прогнозу рязанских синоптиков днем 9 октября воздух прогреется до +9ºС. Осадки будут, но небольшие.

ИСТОЧНИК KP.RU

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