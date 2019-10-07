Дело об откатах за квартиры для рязанских сирот передано в суд
В Рязанской области рассмотрят дело об откатах при закупках квартир для сирот. Перед судом предстанет бывшая чиновница администрации Кораблинского района. Она обвиняется в шести преступлениях, связанных с получением взяток.
По информации прокуратуры и СУ СКР по региону, женщина получила в сумме 539 тысяч рублей от продавцов жилья за заключение с ними муниципальных контрактов. В каждом из случаев торги признавались несостоявшимися, а выбор падал «нужная» организация.
Однажды, когда продавец решил не передавать 208 тысяч рублей, чиновница попыталась на него надавить, но попытка вымогательства не удалась.
ИСТОЧНИК KP.RU