2019-10-04T17:49:51+03:00
Происшествия

Ягодник из Клепиковского района пал жертвой встретившегося на улице мужчины

Возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж»
Роман ДОРОФЕЕВ
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В Клепиковском районе полицейские раскрыли ограбление 60-летнего жителя села Задне-Пилево. Мужчина подрабатывал тем, что реализовывал ягоды.

В тот день мужчина успешно продал собранные накануне дары леса. На радостях он предложил первому встречному выпить с ним немного спиртного. За распитием алкоголя местный житель похвастался своему новому знакомому успехами в «лесном предпринимательстве».

Когда бутылка опустела, новоявленный товарищ неожиданно напал на ягодника, избил, повалил на землю и вытащил из карманов все деньги – 156 рублей.

Потерпевший обратился в полицию. Он вспомнил, что в село недавно приехал мужчина, поселившийся у молодой местной жительницы. Подозреваемого разыскали. 32-летний сожитель местной женщины как раз собирался распивать новую бутылку, купленную на похищенные деньги.

Ранее мужчина был неоднократно судим. Теперь ему грозит новый срок – до семи лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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