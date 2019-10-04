Роспотребнадзор - рязанцам: Риск за разбитый товар несет супермаркет

СЕГОДНЯ 16:41 2019-10-04T16:48:31+03:00

Не спешите раскошеливаться за случайно разбитый в торговом зале товар. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Но только до того момента, пока он не оплачен, и если загублен случайно

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Роспотребнадзор по Рязанской области разъяснил, имеют ли право администраторы супермаркетов требовать деньги за разбитый товар. С таким вопросом в управление обращаются покупатели.

В законе «О защите прав потребителей» этот момент не рассматривается. Поэтому специалисты апеллируют к Гражданскому кодексу. Статья 211 гласит, что риск «случайной гибели или повреждения имущества несет его собственник», и переходит этот риск только тогда, когда продавец передал покупателю товар. Факт передачи фиксируется чеком – документом, подтверждающим оплату.

- Таким образом, до момента оплаты товара покупателем и получения от продавца чека собственником товара будет считаться магазин, и именно он будет отвечать за риск случайной гибели товара, - пояснили в Роспотребнадзоре.

В то же время оплаченный товар, оказавшись в руках покупателя, превращается в его собственность.

За консультацией потребителям рекомендуют обращаться по телефонам 8-800-555-49-43 или 8-800-100-22-62.

ИСТОЧНИК KP.RU