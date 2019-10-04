2019-10-04T16:04:37+03:00
Общество

Ворвавшийся в Рязанскую область ветер несет резкое похолодание

Помимо падения температуры придут и дожди
Мария БЛИНОВА
Поделиться:
Фото: Архив "КП".Фото: Архив "КП".
Изменить размер текста:

Днем в пятницу, 4 октября, Главное Управление МЧС России по Рязанской области опубликовало метеопредупреждение специалистов регионального Центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды – к нам пришел порывистый ветер, скорость которого достигает 12-17 м/с.

По прогнозу синоптиков на 5 октября, в субботу будет облачно с прояснениями. Ночью и днем пройдут дожди. Ветер северный, 5-10 м/с.

Температура воздуха по области в ночь на субботу +5...+10°С, днем же столбики термометров не поднимутся выше +8...+13°С.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Ягодник из Клепиковского района пал жертвой встретившегося на улице мужчины
Дорожную яму в Рязани признали самой огромной в стране
В Рязани с балкона на пятом этаже выпала девушка
Роспотребнадзор - рязанцам: Риск за разбитый товар несет супермаркет
Найден молодой рязанец, пропавший почти два месяца назад
Принято! В Рязани отремонтировали тротуар на мосту через Трубеж
С «Песней вольной» - сотрудники рязанского УФСИН раскрыли свои таланты
Под Владимиром поднимут останки рязанского летчика, разбившегося в годы войны
Завершено расследование крушения вертолета под Рязанью
Утвержден график движения бесплатных автобусов до ярмарки выходного дня
Убийце и грабителям 92-летнего рязанского ветерана вынесли приговор
В Шацком районе осудили мужчин, ворвавшихся в чужой дом
Школу в Скопине по решению суда начнут охранять