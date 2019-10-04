Ворвавшийся в Рязанскую область ветер несет резкое похолодание
Помимо падения температуры придут и дожди
Фото: Архив "КП".
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Днем в пятницу, 4 октября, Главное Управление МЧС России по Рязанской области опубликовало метеопредупреждение специалистов регионального Центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды – к нам пришел порывистый ветер, скорость которого достигает 12-17 м/с.
По прогнозу синоптиков на 5 октября, в субботу будет облачно с прояснениями. Ночью и днем пройдут дожди. Ветер северный, 5-10 м/с.
Температура воздуха по области в ночь на субботу +5...+10°С, днем же столбики термометров не поднимутся выше +8...+13°С.
ИСТОЧНИК KP.RU