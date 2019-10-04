2019-10-04T16:01:37+03:00
Звезды

С «Песней вольной» - сотрудники рязанского УФСИН раскрыли свои таланты

Завершился конкурс авторской песни среди работников пенитенциарной системы региона
Константин МОГИЛИН
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Победителей жюри пришлось выбирать среди более чем 50 участников конкурса.Победителей жюри пришлось выбирать среди более чем 50 участников конкурса.
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В рязанском Доме общественных организаций состоялся четвертый всероссийский конкурс авторской песни «Пою тебе, Россия!». Сотрудники и ветераны уголовно-исполнительной системы исполнили как произведения собственного сочинения, так и песни, посвященные профессии работника УИС.

Жюри пришлось выбирать победителей более чем из 50 человек. Дипломы получили лучшие авторы и исполнители своих песен и известных поэтов и композиторов.

Судейская коллегия отметила выступление Елены Мартыновой с «Песней вольной» на слова Татьяны Маруговой. Вместе с исполнительницей на сцену поднялись и дети сотрудников.

Не оставила собравшихся равнодушными специальная номинация «Песня, посвященная профессии сотрудника УИС». Диплом победителя в ней за песню «Об отделе безопасности» получил Игорь Поличевский из ИК-2.

Председатель жюри – директор Рязанского Дворца молодежи, глава Общественного совета при УФСИН России по Рязанской области Николай Плетнев отметил, что, несмотря на тяжелую службу, сотрудники пенитенциарной системы находят время и для творческого роста.

- Некоторые коллективы проявляют себя на сцене не хуже, чем артисты профессиональных студий, - отметил Николай Плетнев.

ИСТОЧНИК KP.RU

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