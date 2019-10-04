Школу в Скопине по решению суда начнут охранять
Администрацию города обязали выделить деньги до конца года
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У школы №4 в Скопине нет охраны. Это является нарушением требований к антитеррористической защищенности, которое прокуратура потребовала устранить через суд.
Так как у бюджетного учреждения деньги на услуги частников или вневедомственной охраны отсутствуют, финансирование должен обеспечить учредитель – администрация города. Выделить необходимую сумму необходимо до конца года.
Создать безопасные условия для обучения детей школу обязали до 1 февраля. Решение районного суда, как сообщает его пресс-служба, пока не вступило в законную силу.
ИСТОЧНИК KP.RU