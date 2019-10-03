2019-10-03T17:52:28+03:00
Общество

В пятницу в Рязани будет по-летнему тепло

Под занавес сезона погода точь в точь как в самом его начале
Мария БЛИНОВА
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Фото: Архив "КП".Фото: Архив "КП".
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Главное Управление МЧС России по Рязанской области опубликовало прогноз специалистов регионального Центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды на 4 октября.

По информации метеорологов, в пятницу будет облачная с прояснениями погода. Ночью в основном без осадков, днем же пройдут небольшие, а местами умеренные дожди. Ветер юго-западный, 5-10 м/с, при порывах его скорость увеличится до 12-17 м/с.

Вниманию автомобилистов: ночью и утром местами туман!

Температура воздуха по области ночью +6...+11°С, днем столбики термометров поднимутся до +16...+21°С.

ИСТОЧНИК KP.RU

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