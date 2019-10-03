Рязанский тракторист-видеоблогер сверкнул на всероссийском конкурсе

СЕГОДНЯ 16:13 2019-10-03T16:38:43+03:00

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Сергей Корнеев из Рязанской области стал призером всероссийского конкурса «Моя земля – Россия!», который организуется Минсельхозом России. Он уже семь лет ведет в YouTube видеоблог «Будни тракториста» (название полностью отражает содержание) и набрал 128 тысяч подписчиков.

Работник совхоза «Труд» (Ухоловский район) занял второе место в номинации «Моя малая родина» среди проектов по освещению актуальных проблем села и популяризации сельского образа жизни. Выше жюри оценило только творчество «инстаграмщика» Антона Пермякова из Нижегородской области.

Свои ролики (а их уже больше тысячи) Сергей Корнеев посвящает «сельским пацанам, всем комбайнерам, трактористам, пастухам». О своем увлечении и отклике подписчиков он рассказывал телевизионщикам. Появился тракторист-видеоблогер и на первой «прямой линии» губернатора Николая Любимова - спросил про падение цен на зерно при удорожании техники и топлива.

ИСТОЧНИК KP.RU