В Рязанской области создали вакцину от гриппа последнего поколения
На заводе «Форт» под Рязанью 2 октября презентовали вакцину от гриппа «Ультрикс Квадри». Она четырехвалентная, то есть действует от четырех видов возбудителей, тогда как в последнее время массово применяются трехвалентные.
- Штаммовый состав вакцины соответствует рекомендациям ВОЗ. В ней нет консервантов и адъювантов, - сказал гендиректор предприятия Павел Вандышев.
По словам Вандышева, эффективность и переносимость препарата последнего поколения доказана клиническими исследованиями. В день презентации прививку им сделал губернатор Николай Любимов. Глава региона заявил, что вместе с семьей всегда старается участвовать в кампаниях по вакцинации.
ИСТОЧНИК KP.RU