2019-10-03T15:28:11+03:00
Здоровье

В Рязанской области создали вакцину от гриппа последнего поколения

В день презентации препаратом сделал прививку губернатор Николай Любимов
Антон КОНОВАЛОВ
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Губернатор опробовал новинку на себе. Фото: ryazangov.ruГубернатор опробовал новинку на себе. Фото: ryazangov.ru
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На заводе «Форт» под Рязанью 2 октября презентовали вакцину от гриппа «Ультрикс Квадри». Она четырехвалентная, то есть действует от четырех видов возбудителей, тогда как в последнее время массово применяются трехвалентные.

- Штаммовый состав вакцины соответствует рекомендациям ВОЗ. В ней нет консервантов и адъювантов, - сказал гендиректор предприятия Павел Вандышев.

По словам Вандышева, эффективность и переносимость препарата последнего поколения доказана клиническими исследованиями. В день презентации прививку им сделал губернатор Николай Любимов. Глава региона заявил, что вместе с семьей всегда старается участвовать в кампаниях по вакцинации.

ИСТОЧНИК KP.RU

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