2019-10-03T11:48:31+03:00
Происшествия

Отказавшегося выпить рязанца забил до смерти его же товарищ

Расправа произошла в рабочем поселке Кадом
Роман ДОРОФЕЕВ
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В Кадомском районе задержали 51-летнего мужчину, подозреваемого в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть потерпевшего.

Трагедия произошла в райцентре Кадом 24 сентября. В гости к 66-летнему мужчине с предложением выпить пришел ранее знакомый 51-летний местный житель. Однако хозяин не был расположен к банкету – от предложения он отказался, чем вызвал неистовый гнев у гостя. Последний принялся избивать хозяина, нанося удары руками, а затем и металлической трубой. От полученных травм хозяин дома вскоре скончался. Подозреваемый покинул место преступления, но вскоре был вычислен и задержан.

Уголовное дело ведет Сасовский межрайонный следственный отдел СК России по Рязанской области. В настоящее время решается вопрос о заключении подозреваемого под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU

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