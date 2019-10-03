Такси попало в смертельное ДТП под Рязанью

СЕГОДНЯ 10:06 2019-10-03T10:07:51+03:00

Renault Logan вылетел с дороги и врезался в дерево

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2 октября на дороге, соединяющей Рязань и Спасск, такси попало в смертельное ДТП. Это случилось в 10 километрах от областного центра примерно в 10.40.

Как сообщили в пресс-службе УМВД по региону, 38-летний рязанец, ехавший со стороны Спасска за рулем Renault Logan, не справился с управлением, вылетел в кювет и врезался в дерево. От полученных травм водитель скончался.

Из других аварий, случившихся в среду, еще в одной пострадал один человек – остальные 25 обернулись исключительно материальным ущербом. Инспекторы ГИБДД выявили почти 4700 нарушений, в том числе пресекли 6 фактов пьяной езды.

Фото: 62.мвд.рф

ИСТОЧНИК KP.RU