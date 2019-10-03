Ряд жилых домов и детсад в Рязани остались без холодной воды

СЕГОДНЯ 09:52 2019-10-03T10:46:32+03:00

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3 октября на улице Урицкого в Рязани забил очередной «фонтан». Как оказалось, у дома 5к1 прорвало водопровод.

В связи с этим холодное водоснабжение с 9.30 до 16.00 (в это время планируется завершить ремонт) отключили по ряду адресов:

- ул. Урицкого, 1/9, 3, 5, 5к1, 7, 7к1, 9, 11/61, 3к1;

- ул. Циолковского, 13;

- ул. Новая, 63(д/сад№6),

- ул. Юннатов, 11,13,15,17,10,12.

Напомним, на четверг в центре города было запланировано еще и плановое отключение ХВС – до 16.00 на Первомайском проспекте, 74 и 74к1 и Малом шоссе, 3.

ИСТОЧНИК KP.RU